—Cuerpo Policial Aruba Ta Informa—
69 CHAUFFEUR A HAYA BOET PA MANEHA CU CELULAR DEN MAN DEN ORANJESTAD
Recientemente Polis di Oranjestad un biaha mas a tene un control di trafico.
E polisnan uniforma a prepara y a para na diferente puntonan strategico rond den Oranjestad. E enfoke tabata pa mira chauffeur maneha cu celular den man.
A controla 200 vehiculo di motor y 69 chauffeur a haya boet pa maneha cu celular den man tambe 3 chauffeur a haya boet pa no tin un rijbewijs valido cu nan.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci diferente tipo di control den trafico pa asina evita accidente.
Nos kier recorda cada automobilista cu percura pa pone e celular un banda y corda ariba bo seguridad y di esnan cu tambe ta haci uzo di e caminda.
Ban sea mas responsabel den trafico.
Controlnan lo keda tuma lugar pa asina garantisa seguridad den trafico.