—-Cuerpo Policial Ta Informa—

E DI 7 MORTO DEN TRAFICO PA AÑA 2026

Diadomingo, 14 di juni 2026, pa mas o menos 5:40 di mainta central di polis ta wordo notifica di un accidente dilanti un percela na Sabana Liber y un brommer lo mester ta envolvi.

Ta despacha patruya y ambulance na e sitio di e sucedido.

Na yegada di e prome patruya, a bin topa cu un hende homber cu su situacion ta mustra grave.

Informacion compila na e sitio, probablemente e brommer lo a bay dal den acera.

Ambulance ta yega na e sitio y mesora ta duna e motociclista (victima) masculino assistencia medico necesario despues a stabilise y transporte cu maximo urgencia pa hospital.

E victima a keda interna den ICU.

Na e sitio di e sucedido a presenta specialista di trafico, polis technico (BFTO) pa asina haci e investigacion necesario.

Tambe departamento di slachtofferhulp a wordo poni na altura pa asina assisti e famia di e victima.

Awe diamars merdia central di polis ta wordo informa door di personal di hospital cu e situacion di e victima a bira critico.

Pa 1:17 pm dokter ta constata morto di e victima masculino Johan Fernando Vasquez Lopez naci na Colombia dia 10 di maart 1993. (33 aña).

E caso ta bao di investigacion pa por deduci kico lo por a pasa exactamente.

E ta bira e di 7 morto den trafico pa aña 2026.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.