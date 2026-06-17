Reflexion Diaranson 17 Juni 2026.

Nos a drenta mane ta bisa Midweek, pa nos zaag siman den dos.
Cu hopi alegria pa purba hasi nos dia mas exitoso y agradabel cu nos por.
No ta keda gradici nos bon Dios tur dia cu nos por a lanta, hala rosea y gosa di otro bunita día!
Manera San Mateo ta sinja nos pa ta mes perfecto cu nos Tata.
Con ta logra esaki ta pa biba segun su leynan y simplemente pa stima tur hende, tanto husto como inhusto kier meen tanto esnan cu nos ta stima y esunnan cu ta odia nos.
Nos Señor ta stima tur su yuinan, sin excepción.
Señor ta pordona tur nos picanan, pakiko nos no por pordona otro, maske nan ta contra nos ?
Felisidad ta e base di nos curason, na prome luga riba un bon salud y pas den bo mesun curason.
Nos ta resa pidi Dios tur ora nos resa, pa nos Señor pordona nos picanan.
No tur ora bo mester kere tur loke nos ta tende, kere loke bo ta wak.
Único cos cu ta kere sin wak e ta nos bon Dios ta existi.
Maske e ta cubo tur dia unda cu bo por ta.
Sin Dios nos ta nada, esey nos sa masha bon mes.
Redo ta algo cu por jega manera biento den aire, y ta destrui realidad.
Tambe nos no por lubida di stima yui di Dios, esta Hesus, pasobra Hesus ta e único guia y caminda pa nos jega serca nos Dios.
Nos lo jega Eden, e paraiso priminti pa Señor.
Sigui su leynan, stima otro ta primordial den bista di Señor.