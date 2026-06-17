Sports Administration Course a sigui cu sesion riba structura di organisacion deportivo  

Despues di e prome 2 lesnan unda a trata e mundo Olimpico y e structura di deporte na Aruba, a continue e curso di “Sports Administration Course” (SAC) cu un sesion cu a trata e structura di un organisacion deportivo. Director di Operacion di Comite Olimpico Arubano (COA) Sr. Jonathan Wever a presenta e sesion aki, den un manera interactivo cu gran participacion di e participantenan presente.

Pa e curso aki a usa e ehempel di e structura actual di COA, unda a splica con e ta hinca den otro a base di e staff cu ta traha pa COA, e maneho cu ta den man di directiva y e diferente comisionnan cu ta maneha diferente area di interes manera e comision di atleta of esun di deporte sigur. Cu e splicacion di e structura y e componentenan importante pa un federacion y/of un club deportivo, a traha riba cada un di e organisacionnan deportivo presente pa asina por dialoga hunto kico e situacion actual ta, kico ta deseabel y con pa yega na esaki.

Banda di structura, a trata otro temanan importante manera salud y bienestar di tur dentro di e organisacionnan, maneho di riesgo y di seguronan cu lo mester inclui dentro di e organisacion pa asina ta cubri di tur riesgo potencial. Pa finalisa, a trata e tema di Informacion di Tecnologia (IT) y con pa maneha esaki dentro di e organisacionnan deportivo.