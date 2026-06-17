Un aprecio grandi p’e trabou servicial y di compasion HOH cu’n dushi desayuno pa gradici su boluntarionan

A bira un tradicion unda anualmente Horacio Oduber Hospital (HOH) ta organisa un dushi desayuno pa gradici su boluntarionan di Cuido Spiritual. Nan dedicacion, compromiso y presencia na HOH pa coleganan, pero specialmente pa tur nos pashentnan ta trece alegria y alabes compania. Nan ta comparti nan tempo, cariño y atencion di un forma sincero y cu hopi compasion. Y e conexion humano ta algo esencial cu alabes ta yuda den e recuperacion di pashent.

E aña aki e boluntarionan hunto cu un team di HOH a topa na Tapas restaurant na Divi Links pa pasa un rato ameno. A traha programa specialmente unda sigur a pone nan den ‘spotlight’. A cuminsa cu’n caluroso bonbini y entre otro a scucha palabranan inspirativo y di gratitud di presidente di Hunta di Directiva sr. Jacco Vroegop, un poesia special presenta pa departamento di Recurso Humano y mas.

Y no por keda sin menciona un parti di e bunita poesia sigur emocional cu a dedica specialmente na nan cu ta zona asina ki:

Our vision is care for all, without losing quality or dignity. You help us reach that vision not through large actions, but through small steps that carry great meaning. A quiet conversation. A reassuring presence. A moment of understanding that helps someone breathe a little easier.

Cu’n delicioso desayuno y bon combersacionnan a clausura e mainta cu’n regalito di aprecio pa gradici cada un di nan pa tur loke nan ta haci. Manera semper, potretnan a captura e bon ambiente y compañerismo cu ta caracterisa e encuentro aki entre tur boluntario.

E mainta tabata un bon oportunidad pa reflexiona riba e diferencia real cu cada boluntario ta haci den bida di hopi persona. HOH por conta riba un grupo comprometi cu ta bin yuda cada biaha di curason na HOH. Danki na cada boluntario pa e bunita gesto pa nos comunidad y danki pa tambe forma parti di e team cu semper t’ey!