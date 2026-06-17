Dia Mundial pa Combati Secura y Suelonan Degrada 2026 Proteha Nos Tera: Combati Secura y Degradacion di Suelo na Aruba

ORANJESTAD – Dia 17 di juni, henter mundo ta para keto na e Dia Mundial pa Combati Secura y Suelonan Degrada. Pa un isla manera Aruba den Caribe, e topico aki tin un nificacion profundo. Cu nos clima semi-arido y e efectonan cada bes mas bisto di cambio climatico, e situacion di nos suela y e scarsedad di awa ta pidi atencion di henter comunidad.
Nos Clima Seco: E Realidad di Aruba
Aruba ta conoci pa su bunita dianan di solo cayente y biento fresco, pero e mesun clima semi-arido aki ta haci nos vulnerabel. Den e ultimo añanan, nos a nota periodonan di secura mas largo y temperaturanan mas halto. Ora cu e tera no ricibi suficiente awa, e capa fertil di e suelo ta seca y ta bira sensitivo pa erosion—sea pa via di e biento fuerte of pa via di e poco awacero fuerte cu de bes en cuando ta cay y ta lastra e tera bay cun’e.
E degradacion aki di nos suela tin consecuencianan directo pa nos tur:
- Impacto riba Biodiversidad Local: Nos flora y fauna unico, manera nos matanan endemico y bestianan cu ta depende di otro, tin como consecuencia perdida di habitat natural y fuente di cuminda.
- Seguridad di Cuminda: Suelonan debilita y degrada ta haci agricultura local hopi mas dificil, esaki ta aumenta nos dependencia riba mayoria di productonan pa consumo ta importa.
- Salud y Bienestar: Suelo seco ta crea mas stof cu e biento fuerte, locual por afecta e calidad di aire y ta empeora condicionnan respiratorio pa ciudadanonan.
Kico Comunidad Por Haci? Accionnan Practico
Combati secura y proteha nos suelo no ta un tarea di gobierno of instancianan so; cada habitante di Aruba por haci algo. Solidaridad cu nos medio ambiente ta cuminsa na cas.
Aki tin algun oportunidad practico cu nos por implementa:
- Uza Awa cu Consciencia: Optimalisa e uzo di awa na cas. Reuza awa di laba paña of laba tayo pa muha mata, scoge pa drip system den hardin pa evita gastamento.
- Planta Matanan Local: Matanan endemico cu ta resistente na e clima seco di Aruba. Nan tin mester di menos awa y nan raisnan fuerte ta yuda mantene e structura di e suelo cu ta evita erosion.
- Aplica ‘Mulching’ (Capa di Proteccion): Tapando e suelo rond di bo matanan cu un capa di blachi seco, of compost, ta yuda mantene e humedad den tera pa mas tempo y ta evita cu solo ta seca e suelo completamente.
- Practica Composicion organico: Crea bo mesun compost na cas cu restonan di cuminda organico. Esaki ta enrikece e suelo, ta mehora su capacidad pa retene awa y ta yuda reduci desperdicio.
“Un suelo saludabel ta e fundeshi pa un Aruba resiliente. Pa medio di ahustacionnan chikito den nos mesun bario y hardin, nos por combati e efectonan di secura y garantisa un futuro berde pa e proximo generacionnan.”
Ban uni forsa pa cuida nos tera, conserva nos recurso di awa y mantene nos isla fuerte contra e cambionan di clima.