Alex Rosaria ta Presidente nobo di Fundashon Kòrsou Transparente [🇨🇼🇳🇱]

Riba 1 di yüni 2026, Alex Rosaria a keda nombrá komo Presidente di Fundashon Kòrsou

Transparente. E ta remplasá asina Michael Hernandez, ku último añanan a funshoná komo Presidente.

Kòrsou Transparente a nase for di un inisiativa siudadano na 2013 despues di un investigashon di

Transparency International tokante vulnerabilidatnan di Kòrsou pa korupshon. Un di e puntonan

prinsipal di e fundashon ta konsientisá siudadanonan pa sali pa nan derechi pa un Kòrsou íntegro.

Integridat, transparensia i lucha kontra korupshon ta sentral den e mision di Kòrsou Transparente.

E presidente saliente, Michael Hernandez, a duna un aporte inkalkulabel na kresementu i

profeshonalisashon di e fundashon. Bou di su liderato, konsientashon den komunidat tokante

importansia di transparensia a krese na un manera signifikativo. Sr. Hernandez lo pasa awor pa e

Hunta Asesor di Kòrsou Transparente.

Alex Rosaria, a bisa di ta honrá ku e kargo di Presidente di Kòrsou Transparente.

Aktualmente Sr. Rosaria ta evaluá, komo freelancer, proyektonan di desaroyo ku enfoke riba

derechinan humano i di minorianan na Asia i Pasífiko. Ademas, e ta fellow den Caribbean Policy

Consortium i ta partisipá den gruponan di trabou di Global Americans. Su karera den sektor públiko i

internashonal ta inkluí Miembro di Staten, Minister enkargá ku Asuntunan Ekónomiko i Laboral, i

Sekretario di Estado di Finansa. Den pasado e a traha tambe pa UN Development Programme (UNDP)

UN Industrial Development Organisation (UNIDO), UN-Habitat i UN Office on Drugs and Crime

(UNODC) na Afrika i Amérika Sentral.

Na yüli awor Kòrsou Transparente ta organisá un seshon stratégiko pa establesé un plan di akshon pa

mas aña.

Kòrsou Transparente ta kontentu ku un persona ku e vasto eksperiensia i konosementu di Sr. Rosaria a

aseptá pa liderá e fundashon.

WISSELING VAN DE WACHT BIJ KÒRSOU TRANSPARENTE

Alex Rosaria nieuwe voorzitter

Per 1 juni 2026 is Alex Rosaria benoemd tot voorzitter van het bestuur van Fundashon Kòrsou

Transparente. Hij volgt daarmee Michael Hernandez op, die een bepalende rol heeft gespeeld in de

ontwikkeling van de stichting.

Kòrsou Transparente ontstond uit een burgerinitiatief naar aanleiding van het onderzoek van

Transparency International (TI) uit 2013 naar de kwetsbaarheden van Curaçao voor corruptie. Een van

de speerpunten van de stichting is het bewustmaken van burgers om op te komen voor hun recht op

een integer Curaçao. Integriteit, transparantie en corruptiebestrijding vormen de kern van de missie

van Kòrsou Transparente.

Vertrekkend voorzitter Michael Hernandez heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de groei en

professionalisering van de stichting. Onder zijn leiding is het bewustzijn over het belang van

transparantie in de samenleving sterk toegenomen. Hernandez treedt nu toe tot de Adviesraad van

Kòrsou Transparente.

De nieuwe voorzitter, Alex Rosaria, geeft aan vereerd te zijn het voorzitterschap op zich te nemen.

Rosaria beoordeelt momenteel ontwikkelingsprojecten in Azië en de Stille Oceaan. Daarnaast is hij

fellow bij het Caribbean Policy Consortium en actief in werkgroepen van Global Americans. Zijn

loopbaan in de publieke en internationale sector omvat functies als Statenlid, minister van

Economische en Arbeidszaken en staatssecretaris van Financiën. Eerder werkte hij voor het UN

Development Programme, de UN Industrial Development Organization, UN-Habitat en het UN Office

on Drugs and Crime in Afrika en Centraal-Amerika.

In juli komt Kòrsou Transparente bijeen voor een strategische sessie om de meerjarenplanning vast te

stellen. Kòrsou Transparente is verheugd dat een persoon met de deskundigheid en ervaring van

Rosaria bereid is gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen.