A.T.A. ta sigui fortifica strategia di posicionamento di Aruba pa2027 pa e region di Norte America

Despues di un exitoso Global Marketing Meeting cu a tuma luga final di mei na Aruba, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta sigui pone mas enfasis riba cada continente unda Aruba ta posiciona su mes. A.T.A. como autoridad di turismo di Aruba ta recalibra y keda skerpina tur momento pa cu strategia desplega.

Hecho ta cu Aruba su posicionamento ta keda sumamente fuerte. Ambos riba area di demanda, pero tambe riba kico huespednan tadispuesto pa ‘paga’ pa nan vacacion na Aruba. Esaki no mester wordo tuma como automatismo. Esaki mester wordo cuida y proteha. Mester menciona cu un bahada den turismo no lo ta di beneficio pa e sector y tampoco pa e isla den su totalidad. Sigur, lo mester para ketoy reflexiona riba esaki.

Pa es motibo, ta tuma luga diferente reunionnan strategico di A.T.A. cu e diferente ekiponan, pa asina sigui sigura cu Aruba ta keda un destinacion atractivo y pa sigui eleva e calidad di huesped cu tabishita. Cifranan ta mustra cu e strategia di atraccion den cuadro di esaki ta trahando. Pa Estados Unidos ta captura mas di esnan cu tagana entre otro mas cu USD$150mil anualmente y mas di esnan cu tagana mas cu USD$250mil. Ademas, a captura menos di esnan den categoria mas abou di entrada averahe anual. A.T.A. tambe ta siguimira cu huespednan cu ta gana mas anualmente tambe ta gasta masna Aruba. Y asina ta sigui vigila y ahusta strategia. Punto cardinal takeda proteccion di nos isla den tur locual ta wordo haci. A.T.A. a ahusta y awor ta sigui ahusta e strategia mas ainda pa enfoca riba e ‘Aruba Dushi pa Biba y Dushi pa Bishita’. Entrada averahe anual taun atributo cu ta wordo midi, pero sigur ta midi hopi mas, pa asinasigura cu e huesped cu nos ta atrae, ta esun cu ta den liña tambe cunos vision di ‘proteha nos isla’. Ambos local y huesped mester contribui na esaki.

E siman aki na New York a enfoca netamente riba aspectonan asinaki y con A.T.A. lo ta mas skerpi, pero tambe con Aruba lo sigui lidera den Caribe, for di perspectiva di demanda (sigurando di mantenelocual nos tin entre otro) y proteccion di nos isla.

Diferente topiconan importante a wordo discuti den e reunionnan. Durante e reunionnan, Area Director di Norte America, Sjeidy Feliciano, a habri e sesionnan cu un enfoke riba trabou den ekipo y e importancia di aliniacion pa logra e metananstrategico. E momento aki a pone enfasis riba con colaboracionestrecho entre tur partner ta esencial pa avansa e mercado.

CEO di A.T.A., Ronella Croes, a presenta un resumen di e obhetivonan general di e organisacion, incluyendo e direccionpa desaroyo di turismo, mientras cu e ekipo di Norte America a presenta nan metanan specifico pa 2027, delineando prioridadnan clave y e direccion strategico pa e mercado. Adicionalmente, agencianan a elabora riba e segmentonan di publico cu Aruba kier atrae, cu un enfoke riba e bishitante di ‘high value, low impact’.

Durante e reunionnan na New York, tambe a comparti perspectivananriba tendencianan di biahe, tanto na nivel di Norte America como global, brindando guia valioso pa tuma decisionnan strategico.Durante e discusionnan, a bay den detayes riba e posicionamento diAruba como marca, CMO di A.T.A., Sanju Luidens-Daryanani, a subraya e importancia di tene presente e metanan stipula y tabata satisfecho cu e trabou desplega pa cu e reunionnan aki, cu sigur a contene aspectonan nobo, y diferente cu lo sigui siguraun turismo saludabel. E secionnan a inclui resultadonan diinvestigacionnan nobo, como tambe accento specifico pa cu e topico di “Artificial Intelligence”, algo cu A.T.A. ta evaluacontinuamente y tampoco no ta un topico nobo pa A.T.A.

Finalmente, a presenta un actualisacion riba e desaroyonan di aruba.com, resaltando e rol importante di e website den e experiencia digital di bishitantenan. Tur disciplina di mercadeo tabata representa, sigurando cu tur stakeholder ta alinia cu e directivanan y e direccionstrategico defini. E tipo di reunnionan aki ta esencial pa sigui traducivision strategico den accion concreto, sigurando cu tur mercado taalinia cu e metanan di turismo pa Aruba.