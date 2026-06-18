Otro accidente di cadena e biaha aki na Paradera y un dama na estado herida

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Paradera banda di Pacifico Restaurant, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena cu 3 auto envolvi unda e chauffeur di un Toyota Yaris no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Honda Fit y consecutivamente bay dal tras di un Hyundai Tucson. Debi na e dobel impacto e dama den e Hoda kende ta na estado a sinti malo y a pidi un ambulans pa controle. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital pa un control mas extenso.