[VIDEO] Bentana di un auto staciona banda di caminda destrui sea ta intento pa kiebro of destruccion!

Diahuebs despues di mey anochi a drenta informe di un caso di intento di ladronicia of destruccion banda di caminda yegando rotonde Sasaki, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un doño di auto a bin descubri cu despues di e partido di Colombia cu Uzbekistan ela auto a yega na su auto y a haya e bentana grandi na banda destrui. E no por a bisa cu exactitud si ta intento di ladronica ya cu no a laga nada di balor aden y tur otro cos tabata intacto ni si e por ta trata di reglamento di cuenta of djies pa destruccion. Polis a tuma datos di e susedido y lo bay pasa esaki pa recherche.