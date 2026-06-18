Reflexion Diahuebs 18 Juni 2026.

Nos ta den di 25 siman caba di aña cu ta casi mitar, y nos por ta hopi contento ora nos por lanta mainta ta hala rosea y gosa di tur e cos bunitanan cu tin den e bida aki.
Pesey tambe ta na su luga, hopi bunita pa nos cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur su bondad y pa ta semper cu nos.
Sigur nos tin di cumpli cu nos obligacionnan religioso, pa nos ta agradabel den bista di Señor.
Semper acudi na Dios den tempo di inseguridad y di tristesa.
Señor lo sa di alivia nos tristesanan pa consola nos curason.
Nos mester agradece Señor y hasi obranan cu ta hasi nos bon Dios contento di ta nos Tata.
Actonan di piedad y caridad ta cosnan cu ta hasi nos curason contento, sabiendo cu nos ta riba e caminda correcto.
Cada ser humano ta dicidi su bida, cu ta den su man, un bida regala pa Señor, cu ta pa su gracia nos ta na bida.
E bida cu E ta duna nos, ta nos mes tin cu bibe, mas agradabel y bunita cu por.
Pero banda di biba e bunita bida aki, por hasi hopi cosnan pa nos prohimo tambe por biba mas miho.