Aeropuerto di Aruba a yama bonbini na delegacion di DCA y na Autoridad di Aviacion Civil di Hulanda

Oranjestad, Aruba – 10 di juni 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a yama bonbini na delegacion di Departamento di Aviacion Civil Aruba (DCA) y Civil Aviation Authority of the Netherlands (CAA NL) pa un bishita oficial na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E bishita a brinda un oportunidad pa demostra e inversionnan continuo di infrastructura di Aeropuerto di Aruba, mehoracionnan operacional y plannan di desaroyo den futuro bou di e programa di expansion Gateway 2030.
E delegacion a consisti di e representantenan di Departamento di Aviacion Civil Aruba y Autoridad di Aviacion Civil di Hulanda.
Durante e bishita, e delegacion a haci un recorido na e U.S. Check In Hall nobo di aeropuerto, cu a habri na april 2025 como parti di e Fase 1A di Gateway 2030. E facilidad ta mehora e experiencia di e pasahero significantemente a traves di mehoracion di capacidad di check-in, areanan modernisa di procesamento y un miho eficiencia operacional.
Ademas e delegacion a bishita e area di sistema di maneho di maleta (BHS) di Aeropuerto di Aruba, cu ta diseña pa procesa te cu 2.000 maleta pa ora y ta conta cu tecnologia di screening avansa pa mehora procesamento di maleta, siguridad y eficiencia operacional en general.
Como parti di e bishita, AAA a brinda e delegacion cu un actualisacion di Gateway 2030 Fase 1B, sigui pa un tour guia door di e area di construccion cu ta activo actualmente. E delegacion tabatin e oportunidad di mira e progreso cu tin riba e proyecto di expansion, cu lo introduci tres brug di embarcacion nobo, tres gate nobo pa bus, mas capacidad den e sala di espera y opcionnan adicional comercial como tambe di cuminda y bebida diseña pa mehora e experiencia di pasahero y sostene crecemento di Aeropuerto di Aruba den futuro.
E programa a conclui cu un tour den area di airside, ofreciendo e delegacion un bista riba e operacionnan di aeropuerto, infrastructura di aeropuerto y e desaroyonan continuo cu ta sostene e vision a largo plaso di Aeropuerto di Aruba pa provee un experiencia di biahe cu ta sigur, eficiente y di clase mundial.
“Nos ta contento di por a yama e representantenan di DCA Aruba y di Autoridad di Aviacion Civil di Hulanda bonbini na Aeropuerto di Aruba”, asina Jonny Andersen, CEO di Aruba Airport Authority N.V. a duna di conoce. El a continua bisando cu: “Bishita manera esun di awe ta brinda un oportunidad excelente pa intercambia conocemento y demostra e inversionnan significativo cu nos ta haciendo pa prepara Aeropuerto di Aruba pa futuro. Pa medio di Gateway 2030, nos ta desaroyando infrastructura moderno y engrandeciendo e experiencia di e pasaheronan pa sostene e crecemento continuo di nos aeropuerto y e conectividad di Aruba cu mundo. Como un di e aeropuertonan mas druk den Caribe, nos ta keda comprometi pa construi un aeropuerto cu ta refleha e ambicionnan di nos isla y ta sirbi nos comunidad, bishitantenan y partnernan di e aerolinea pa añanan largo.”
E bishita a destaca e colaboracion fuerte entre e autoridadnan di aviacion na Aruba y Reino Hulandes, como tambe e compromiso comparti pa mantene e standardnan di mas halto di siguridad, proteccion y excelencia operacional y servicio na pasahero den henter e sector di aviacion.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 74% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 18 di Juni, 2026
Aruba Airport Welcomes Delegation from DCA Aruba and the Civil Aviation Authority of the Netherlands
Oranjestad, Aruba – 10 June, 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) welcomed a delegation from the Department of Civil Aviation Aruba (DCA Aruba) and the Civil Aviation Authority of the Netherlands (CAA NL) for an official site visit to Queen Beatrix International Airport. The visit provided an opportunity to showcase Aruba Airport’s ongoing infrastructure investments, operational enhancements, and future development plans under the Gateway 2030 expansion program.
The delegation included representatives from the department of Civil Aviation Aruba and the Civil Aviation Authority of the Netherlands.
During the visit, the delegation toured the airport’s new U.S. Check-In Hall, which opened in April 2025 as part of Phase 1A of the Gateway 2030 program. The facility significantly enhances the passenger experience through improved check-in capacity, modernized processing areas, and greater operational efficiency.
The delegation also visited Aruba Airport’s new state-of-the-art baggage handling system (BHS), which is designed to process up to 2,000 bags per hour and incorporates advanced screening technology to improve baggage processing, security, and overall operational performance.
As part of the visit, AAA provided the delegation with an update on Gateway 2030 Phase 1B, followed by a guided tour of the active construction site. The delegation had the opportunity to view firsthand the progress being made on the expansion project, which will introduce three new passenger boarding bridge gates, three new bus gates, expanded hold room capacity, and additional commercial and food & beverage offerings designed to enhance the passenger experience and support Aruba Airport’s future growth.
The program concluded with an airside tour, offering the delegation an overview of airport operations, airfield infrastructure, and the ongoing developments that support Aruba Airport’s long-term vision of providing a safe, efficient, and world-class travel experience.
“We were pleased to welcome representatives from the DCA Aruba and the Civil Aviation Authority of the Netherlands to Aruba Airport,” said Jonny Andersen, CEO of Aruba Airport Authority N.V. “Visits such as these provide an excellent opportunity to exchange knowledge and showcase the significant investments we are making to prepare Aruba Airport for the future. Through our Gateway 2030 program, we are developing modern infrastructure and enhancing the passenger experience to support the continued growth of our airport and Aruba’s connectivity to the world. As one of the busiest airports in the Caribbean, we remain committed to building an airport that reflects the ambitions of our island and serves our community, visitors, and airline partners for years to come.”
The visit highlighted the strong collaboration between aviation authorities in Aruba and the Kingdom of the Netherlands, as well as the shared commitment to maintaining the highest standards of safety, security, operational excellence, and passenger service throughout the aviation sector.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 74% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 18 June, 2026
El Aeropuerto de Aruba da la bienvenida a una delegación de la DCA de Aruba y de la Autoridad de Aviación Civil de los Países Bajos
Oranjestad, Aruba – 10 Junio, 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA) recibió a una delegación del Departamento de Aviación Civil de Aruba (DCA Aruba) y de la Autoridad de Aviación Civil de los Países Bajos (CAA NL) para realizar una visita oficial al Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. La visita brindó la oportunidad de mostrar las inversiones en infraestructura que se están llevando a cabo en el aeropuerto de Aruba, las mejoras operativas y los planes de desarrollo futuros en el marco del programa de expansión «Gateway 2030».
La delegación estaba formada por representantes del Departamento de Aviación Civil de Aruba y de la Autoridad de Aviación Civil de los Países Bajos.
Durante la visita, la delegación recorrió la nueva sala de Check-In para pasajeros estadounidenses del aeropuerto, inaugurada en abril de 2025 como parte de la Fase 1A del programa Gateway 2030. Estas instalaciones mejoran significativamente la experiencia del pasajero gracias a una mayor capacidad de facturación, áreas de procesamiento modernizadas y una mayor eficiencia operativa.
La delegación también visitó el nuevo sistema de manejo de equipaje (BHS) de última generación del Aeropuerto de Aruba, diseñado para procesar hasta 2000 maletas por hora e incorpora tecnología de inspección avanzada para optimizar el procesamiento, la seguridad y el rendimiento operativo general del equipaje.
Como parte de la visita, AAA ofreció a la delegación información actualizada sobre la Fase 1B del proyecto Gateway 2030, seguida de una visita guiada a la obra. La delegación tuvo la oportunidad de observar de primera mano el progreso del proyecto de expansión, que incluirá tres nuevas puertas de embarque para pasajeros, tres nuevas puertas para autobuses, mayor capacidad de las salas de espera y una oferta adicional de servicios comerciales y de restauración, diseñada para mejorar la experiencia de los pasajeros y apoyar el crecimiento futuro del Aeropuerto de Aruba.
El programa concluyó con una visita a la zona de operaciones, que ofreció a la delegación una visión general de las operaciones aeroportuarias, la infraestructura del aeródromo y los proyectos en curso que respaldan la visión a largo plazo del Aeropuerto de Aruba de ofrecer una experiencia de viaje segura, eficiente y de primera categoría.
“Nos ha complacido dar la bienvenida al Aeropuerto de Aruba a los representantes de la DCA de Aruba y de la Autoridad de Aviación Civil de los Países Bajos”, declaró Jonny Andersen, Director Ejecutivo de La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. “Visitas como estas brindan una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos y mostrar las importantes inversiones que estamos realizando para preparar el Aeropuerto de Aruba de cara al futuro. A través de nuestro programa Gateway 2030, estamos desarrollando una infraestructura moderna y mejorando la experiencia de los pasajeros para respaldar el crecimiento continuo de nuestro aeropuerto y la conectividad de Aruba con el mundo. Como uno de los aeropuertos más transitados del Caribe, mantenemos nuestro compromiso de construir un aeropuerto que refleje las ambiciones de nuestra isla y preste servicio a nuestra comunidad, a los visitantes y a nuestras aerolíneas asociadas durante muchos años”.
La visita puso de relieve la sólida colaboración entre las autoridades aeronáuticas de Aruba y del Reino de los Países Bajos, así como el compromiso compartido de mantener los más altos estándares de seguridad, protección, excelencia operativa y servicio al pasajero en todo el sector de la aviación.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 74 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 18 de junio de 2026