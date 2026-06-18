Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Rudolf Arendstraat cu Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Creta di huur maneha pa un turista biniendo pabao den Rudolf Arendstraat a bay crusa e crusada cu Weststraat sin a para pa duna preferencia y a bay dal riba e Nissan March bayendo nort den Weststraat. Debi na e impacto aki e chauffeur di e March a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende pa e scarmay na su man pero e no tabata desea pa bay hospital.
Chauffeur turista no a duna preferencia y a causa accidente cu un hende herida
Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Rudolf Arendstraat cu Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Creta di huur maneha pa un turista biniendo pabao den Rudolf Arendstraat a bay crusa e crusada cu Weststraat sin a para pa duna preferencia y a bay dal riba e Nissan March bayendo nort den Weststraat. Debi na e impacto aki e chauffeur di e March a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende pa e scarmay na su man pero e no tabata desea pa bay hospital.