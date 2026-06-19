Jovencita di 18 aña haya inconciente benta abao den baño di nightclub na hotzone dilanti highrise hotelnan

Diabierna mey anochi a drenta informe di cu a bin descubri un jovencita benta inconciente den baño di un nightclub na e hotzone dilanti highrise hotelnan, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya enberdad a bin encontra e jovencita inconciente abao na suela y ningun hende sa kiko por a pas’e. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.

