[VIDEO] Auto a subi crusada dal un Nissan March bayendo nort mande dal un truck di nort bayendo zuid.

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Caya Jose Geerman cu caminda di Brazil bay nort, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Honda Crv a subi e caminda poniendo e Nissan March purba desvia pero asina mes e Honda a dal’e mande bay dal na e truck. Despues di esey e Honda a sigui bay manera nada a pasa. Debi na e dobel impacto e pasahero den e March na e banda robes a resulta herida. Na yegada di ambulans nan a atende y a transporte pa Centro Medico. Polis a keda di busca e Honda aki.