Reflexion Diabierna 19 Juni 2026.

Awe un otro día excepcional pasobra ta un fin di siman pa pueblo trahado bai descansa y sali bai diberti poco di un siman di trabou.
Nos ta keda gradici nos bon Dios pa por lanta y habri wowo pa gosa di nos dia.
Nos ta compartiendo amor, cu ta e miho regalo cu un prohimo por hanja.
Hunto cu nos amor por bai tambe nos tempo, nos atenshon y nos balor pa otro.
Semper nos lo papia cu Dios, pa nos por hanja sosten, pa nos dia bai bon.
Nos amigo fiel Hesus, hunto cu nos Tata.
Nos bida ta hopi frágil y tin hopi inseguridad.
Asina ta probecha.
Inseguridad ta cos pa evita, y felicidad ta cos pa probecha !
Pa nos hanja claridad di Señor den bida, no mester ni di luna, tampoco di solo, paso Señor ta nos claridad pa semper.
Pesey tur hende mester hasi nan mes contento den Señor, y alabe y enfoca su Nomber Santo.
Nos ta keda semper bon uní cu nos bon Dios, paso ela crea nos, y ta stima su yuinan hopi mes.
Bo ta den preta, bo tin malesa fastioso, papia cu Señor, hiba bo carga pele, sigur e tin bon solucion pa un y tur.
Nunca perde confiansa den Dios, ta e último cos cu bo por hasi ora bo perde speransa.