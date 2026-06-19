[VIDEO] Chauffeur di pick-up a slip perde control bay dal palo di lus kibra na Dr. Schaepmanstraat, 2 hende herida

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Dr. Schaepmanstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up dobel cabina biniendo di Bernhardstraat a subi Dr. Schaemanstraat riba e caminda muha y a slip perde control bay dal riba un palo di lus. Debi na e impacto aki tanto e chauffeur como ocupante a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital. Elmar a ser informa y a presenta na e sitio pa drecha e daño y re-establece e suministro di coriente.