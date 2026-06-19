Sports Adminstration Course ta elabora riba e rol di presidente den organisacion deportivo  

Ayeranochi e curso di “Sports Administration Course a continua, unda cu despues di a trata temanan mas general pa cu maneho di organisacion deportivo, a cuminsa duna mas atencion na un rol specifico, den e caso aki e rol di presidente di e organisacion deportivo. Cada asociacion deportivo ta conta cu un directiva y como tal tin un presidente cu ta maneha e organiscion den cual e la ser eligi.

Pa e 3 lesnan cu lo trata e tema importante aki a busca un profesional cu no solamente ta un experto den e materia, si no tambe ta conta cu gran experiencia como miembro di diferente directiva di asociacion di diferente tipo, Sr. Dave Martinus. Dave a forma parti di diferente curso anterior cu Comite Olimpico Arubano (COA) a organisa, manera Capacity Building Training.

E sesion aki a mira hopi dialogo entre tur presente, unda a conta hopi di experiencian propio y di diferente desafionan cu ta encontra cu e tareanan y e rol di un presidente dentro di un organisacion deportivo. Esaki ta mustra cu tin gran interes pa no solamente siña di e responsabilidadnan di un presidente y/of directiva di un organisacion deportivo, si no tambe pa mira con pa mehora nan propio situacion actual pa asina por sigi traha pa eleva e nivel di deporte na Aruba.