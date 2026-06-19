Aruba Airport Authority y Utilities Aruba a firma MoU pa explora solucionnan duradero pa e futuro di Aruba [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]  

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), operado di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix y Utilities Aruba N.V. a firma oficialmente un Memorandum of Understanding (MOU), marcando e comienso di un esfuerso colaborativo pa explora solucionnan innovativo y sostenibel cu ta sostene e metanan ambiental y infrastructura a largo plaso di Aruba.

E MOU ta refleha e compromiso comparti di ambos organisacion, hunto cu N.V. Elmar, W.E.B. Aruba N.V. y Aruba Waste Water Sustainable Solutions (AWWS), pa traha hunto den identifica oportunidadnan cu ta atende cu e demanda creciente di energia di aeropuerto mientras ta contribui na e ambicionnan di sostenibilidad mas amplio di Aruba.

Como parti di e acuerdo, Utilities Aruba a expresa su boluntad pa coopera cu AAA pa explora solucionnan sostenibel pa expansion di capacidad energetico den futuro y maneho di energia na aeropuerto. E iniciativa aki ta particularmente relevante mirando e crecemento continuo di e aeropuerto y e plannan di desaroyo den futuro, incluyendo Gateway 2030.

Di su banda, Utilities Aruba a pidi cooperacion di AAA pa sondea maneho sostenibel di awa y awa sushi y otro solucionnan cu por contribui na un mayor eficiencia y rendimento ambiental. Pa medio di e colaboracion aki, tur dos organisacion tin como meta pa evalua oportunidadnan cu ta sostene maneho responsabel di recurso y operacionnan sostenibel.

E MoU ta establece un base pa un fase exploratorio caminda ambos partido lo conduci estudionan, comparti experticio y evalua e factibilidad di posibel iniciativanan. E areanan di enfoke ta inclui expansion di energia solar, strategianan di maneho di energia, alternativanan di tratamento di awa uza y otro oportunidadnan relaciona cu sostenibilidad cu por beneficia ambos organisacion y comunidad en general.

Jonny Andersen, CEO di Aruba Airport Authority, a duna di conoce: “Como e porta di Aruba pa mundo, sostenibilidad ta keda un prioridad strategico pa nos aeropuerto. E Memorandum of Understanding ta refleha nos compromiso pa proactivamente explora solucionnan cu ta sostene nos necesidadnan di energia den futuro mientras ta contribui na e metanan ambiental di Aruba. Nos ta contento di por asocia cu Utilities Aruba den e esfuerso importante aki y ta spera di por identifica oportunidadnan cu ta genera balor a largo plaso pa nos isla.”

Joseph Everon, Director Ehecutivo di Utilities Aruba, a agrega: “E colaboracion aki ta demostra e importancia di traha hunto pa atende e retonan di infrastructura y sostenibilidad di Aruba den futuro. Door di combina nos experticio y explora solucionnan innovativo hunto cu Aruba Airport Authority, nos por identifica oportunidadnan cu ta fortalece resiliencia di energia, eficiencia di recurso y maneho ambiental di Aruba.”

Ademas di e areanan principal di enfoke, e partidonan lo explora tambe oportunidadnan pa comparti conocemento, iniciativanan di sostenibilidad den futuro, estudionan di factibilidad, proyectonan piloto y oportunidadnan di financiamiento potencial cu ta aporta na un desaroyo sostenibel.

E firmamento di e MOU aki ta subraya e compromiso di tanto Aruba Airport Authority como Utilities Aruba pa fomenta partnershipnan strategico cu ta contribui na un Aruba mas sostenibel, resiliente, y cla pa futuro.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 74% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 19 di Juni, 2026

Aruba Airport Authority and Utilities Aruba Sign Memorandum of Understanding to Explore Sustainable Solutions for Aruba’s Future

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), operator of Queen Beatrix International Airport, and Utilities Aruba N.V. have officially signed a Memorandum of Understanding (MOU), marking the beginning of a collaborative effort to explore innovative and sustainable solutions that support Aruba’s long-term environmental and infrastructure goals.

The MOU reflects the shared commitment of both organizations, together with Elmar NV, WEB Aruba NV and Aruba Waste Water Sustainable Solutions (AWWS), to work together in identifying opportunities that address the airport’s increasing energy demand while contributing to Aruba’s broader sustainability ambitions.

As part of the agreement, Utilities Aruba has expressed its willingness to cooperate with AAA in exploring sustainable solutions for future energy capacity expansion and energy management at the airport. This initiative is particularly relevant in light of the airport’s continued growth and future development plans, including the Gateway 2030 Program.

In turn, Utilities Aruba has requested the cooperation of AAA to explore sustainable water and wastewater management, and other solutions that could contribute to greater efficiency and environmental performance. Through this collaboration, both organizations aim to assess opportunities that support responsible resource management and sustainable operations.

The MOU establishes a framework for an exploratory phase during which both parties will conduct studies, share expertise, and evaluate the feasibility of potential initiatives. Areas of focus include solar energy expansion, energy management strategies, wastewater treatment alternatives, and other sustainability-related opportunities that may benefit both organizations and the wider community.

Jonny Andersen, Chief Executive Officer of Aruba Airport Authority, stated:

“As Aruba’s gateway to the world, sustainability remains a strategic priority for our airport. This Memorandum of Understanding reflects our commitment to proactively explore solutions that support our future energy needs while contributing to Aruba’s environmental goals. We are pleased to partner with Utilities Aruba in this important effort and look forward to identifying opportunities that create long-term value for our island.”

Joseph Everon, Chief Executive Officer of Utilities Aruba, added:

“This collaboration demonstrates the importance of working together to address Aruba’s future infrastructure and sustainability challenges. By combining our expertise and exploring innovative solutions alongside Aruba Airport Authority, we can identify opportunities that strengthen energy resilience, resource efficiency, and environmental stewardship for Aruba.”

Beyond the initial areas of focus, the parties will also explore opportunities for knowledge sharing, future sustainability initiatives, feasibility studies, pilot projects, and potential funding opportunities that support sustainable development.

The signing of this MOU underscores the commitment of both Aruba Airport Authority and Utilities Aruba to foster strategic partnerships that contribute to a more sustainable, resilient, and future-ready Aruba.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 19 June, 2026

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba y Utilities Aruba firman un memorando de entendimiento para estudiar soluciones sostenibles para el futuro de Aruba

Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), operadora del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, y Utilities Aruba N.V. han firmado oficialmente un Memorando de Entendimiento (MOU), lo que marca el inicio de un esfuerzo de colaboración para explorar soluciones innovadoras y sostenibles que apoyen los objetivos ambientales y de infraestructura a largo plazo de Aruba.

El memorando de entendimiento refleja el compromiso compartido de ambas organizaciones, junto con Elmar NV, WEB Aruba NV y Aruba Waste Water Sustainable Solutions (AWWS), para colaborar en la identificación de oportunidades que aborden la creciente demanda energética del aeropuerto, contribuyendo así a las ambiciones de sostenibilidad de Aruba.

Como parte del acuerdo, Utilities Aruba ha manifestado su disposición de cooperar con AAA en la exploración de soluciones sostenibles para la futura expansión de la capacidad energética y la gestión energética del aeropuerto. Esta iniciativa cobra especial relevancia en vista del continuo crecimiento del aeropuerto y sus planes de desarrollo futuros, incluido el Programa Gateway 2030.

Por su parte, Utilities Aruba ha solicitado la cooperación de AAA para explorar la gestión sostenible del agua y las aguas residuales, así como otras soluciones que puedan contribuir a una mayor eficiencia y un mejor desempeño ambiental. Mediante esta colaboración, ambas organizaciones buscan evaluar oportunidades que apoyen la gestión responsable de los recursos y las operaciones sostenibles.

El Memorando de Entendimiento establece un marco para una fase exploratoria durante la cual ambas partes realizarán estudios, compartirán conocimientos especializados y evaluarán la viabilidad de posibles iniciativas. Las áreas de enfoque incluyen la expansión de la energía solar, estrategias de gestión energética, alternativas para el tratamiento de aguas residuales y otras oportunidades relacionadas con la sostenibilidad que puedan beneficiar a ambas organizaciones y a la comunidad en general.

Jonny Andersen, Director Ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, declaró:

“Como puerta de entrada de Aruba al mundo, la sostenibilidad sigue siendo una prioridad estratégica para nuestro aeropuerto. Este Memorando de Entendimiento refleja nuestro compromiso de explorar proactivamente soluciones que satisfagan nuestras futuras necesidades energéticas, al tiempo que contribuimos a los objetivos medioambientales de Aruba. Nos complace colaborar con Utilities Aruba en este importante esfuerzo y esperamos identificar oportunidades que generen valor a largo plazo para nuestra isla”.

Joseph Everon, Director Ejecutivo de Utilities Aruba, añadió:

“Esta colaboración demuestra la importancia de trabajar juntos para abordar los futuros desafíos de infraestructura y sostenibilidad de Aruba. Al combinar nuestra experiencia y explorar soluciones innovadoras junto con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, podemos identificar oportunidades que fortalezcan la resiliencia energética, la eficiencia de los recursos y la protección del medio ambiente en Aruba”.

Más allá de las áreas iniciales de enfoque, las partes también explorarán oportunidades para el intercambio de conocimientos, futuras iniciativas de sostenibilidad, estudios de viabilidad, proyectos piloto y posibles oportunidades de financiación que apoyen el desarrollo sostenible.

La firma de este memorando de entendimiento subraya el compromiso tanto de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba como de Utilities Aruba de fomentar alianzas estratégicas que contribuyan a una Aruba más sostenible, resiliente y preparada para el futuro.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 74 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 19 de junio de 2026