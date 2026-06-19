Posted in Comunicado Awe ainda bo por ta un di e 4 SuperDadnan na Cas di Max, diasabra lo anuncia e ganadornan 15:03 June 19, 2026 Leave a comment Tur persona cu cumpra cerca nos te cu awe ainda ta participa pa gana nos bunita hamaka di bandera di Aruba. Ganadornan lo wordo anuncia diasabra 20 di Juni 2026 mainta 10’or . Related Articles Aldrich Croes nunca a bishita EcoTech Freezone pa check si tin mal holo 11.263 persona a bishita LABHOH pa haci nan test diagnostico naapril HOH ta presenta cifra mensual pa luna di april 2024 CONSEHO ELECTORAL FIRMAMENTO DECRETONAN NACIONAL RETIRO MINISTERNAN ACTUAL Y NOMBRAMENTO MINISTERNAN NOBO / ONDERTEKENING LANDSBESLUITEN ONTSLAG DEMISSIONAIRE MINISTERS EN BENOEMING NIEUWE MINISTERS