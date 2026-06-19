IBiSA Kids run & Olympic Day Celebration ta bek den stadion

E celebracion grandi di Dia Olimpico lo tuma luga diasabra awo, unda hunto cu IBiSA, Aruba Bank ta organisa e “IBiSA Kids run & Olympic Day Celebration” na Stadion Guillermo Prospero Trinidad. E evento ta bolbe bek stadion despues di diferente aña, unda tur 750+ participante di mucha chikito te hoben lo participa riba e pista di atletismo nobo den un ambiente yen energia y di celebracion. Banda di esaki lo duna tur e premionan y certificadonan den e area di celebracion cu lo ta den Entertainment Center.

Manera costumber lo tin e celebracion di e dia Olimpico den Entertainment Center unda lo tin diferente tent cu federacionnan miembro di Comite Olimpico Arubano (COA) cu lo ta presente, ademas di atletanan Olimpico y di TEAMARU cu lo comparti cu tur publico presente. Lo tin e oportunidad di saca potret cu e famoso antorchanan ademas di otro cosnan interactivo pa promove deporte na Aruba.