Copa Gubernamental 2026 a cuminsa oficialmente e luna aki na Veld di Kudawecha. E campeonato, cu ta tuma lugar tur aña na luna di juni, ta un competencia di softball entre organisacionnan gubernamental y semi-gubernamental. E meta di e Copa ta pa promove sportsmanship, compañerismo y union entre e diferente organisacionnan participante. Tur aña, un organisacion diferente ta tuma e encargo pa organisa e Copa. E aña aki, SETAR ta e organisacion encarga di e organisacion, y N.V. ELMAR ta gradici nan pa nan dedicacion y aporte na e competencia aki.
E organisacionnan participante pa e categoria cabayero ta: Douane, DIMP, N.V. ELMAR, SETAR N.V., KPA (Polis), Kustwacht, Onderwijs, Brandweer, Post Aruba N.V., Serlimar, APA, WEB Aruba N.V., AAA (Airport), HOH (Hospital) y CEA.
Den categoria damas, e organisacionnan participante ta: KPA (Polis), HOH (Hospital) y N.V. ELMAR “Chispita Power”.
E aña aki, N.V. ELMAR ta participa pa prome bes cu su team femenino di softball: Chispita Power. E team aki a wordo lansa aña pasa na november pa celebra 75 aniversario di ELMAR, cu e proposito di promove deporte y bienestar entre empleadonan femenino di ELMAR.
Schedule N.V. ELMAR
18 juni – 6:00 pm vs. SETAR N.V.
20 juni – 7:30 pm vs. Douane
23 juni – 9:00 pm vs. KPA
25 juni – 6:00 pm vs. DIMP
Schedule Chispita Power
18 juni – 7:30 pm vs. KPA
20 juni – 6:00 pm vs. HOH
24 juni – 7:30 pm vs. KPA
25 juni – 7:30 pm vs. HOH