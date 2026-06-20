Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Caya Jose Geerman cu Weg Sero Preto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un persona y un baby lo a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e adulto y e baby na e sitio mes.
Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e crusada Caya Jose Geerman cu Weg Sero Preto
Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Caya Jose Geerman cu Weg Sero Preto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un persona y un baby lo a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e adulto y e baby na e sitio mes.