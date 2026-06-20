Diasabra madruga a drenta informe di cu un homber di edad lo a cay y kap su cabes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki trata di un homber di edad cu lo a cay kap su cabes. Na yegada di e ambulans a nota cu e kap ta basta grandi y a atende transporte pa hospital.
Homber di edad a cay kap cabes banda di un bar na Oranjestad
Diasabra madruga a drenta informe di cu un homber di edad lo a cay y kap su cabes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki trata di un homber di edad cu lo a cay kap su cabes. Na yegada di e ambulans a nota cu e kap ta basta grandi y a atende transporte pa hospital.