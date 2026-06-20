Reflexion Diasabra 20 Juni 2026.

Dushi pa lanta mainta tempran ta habri nos wowonan, wak un bunita paisaje cu un bunita fauna y flora.
Nos gradicimento na nos bon Dios prome cu tur cos.
Corda tambe gradici nos Señor pa nos dushi famia, pa nos trabou cu ta pa cria nos famia pa un dia nan ta parti importante pa nos mes, cu un dia lo bira grandi.
Aki e tempo ta hopi importante, y nos mester tene cuenta cu e tempo ta pasa lihe.
Tempo ta gratis, bo no por cumpre, manera ela pasa bai e no ta bolbe nunca mas.
E ta mescos cu e aire cu nos ta hala rosea, cu ta por nada y tur dia gratis.
Pa loke ta tempo, e por dicidi hopi cos pa nos.
Dios ta nos creador, y E ta vigila nos bida.
Nos como bon ejempel di su creacion ta sigui su pasonan, y como bon siguidor ta trese mas tanto fiel nan serca Dje.
Pesey kiko nos hasi, unda cu nos bai, Señor ta cu nos.
Esaki ta e poder di Dios, pa controla su discipelnan y keda guia nan tambe, di mes ta proteha nos tur.
Hesus su yui tambe tin su parti den nos bida y ta keda sinja nos hopi cos correcto.
Ser honesto, ser educa, tin bon manera, no ta costa nos placa, pa nos ta asina.
Ta den nos ser nos tine, bo a lanta di bon famia, masha poco bo por desvia asina tambe, paso nos Señor ta evalua nos tur dia.
No ta por nada nos ta hasi oracion na Señor, nos oracionnan y adoracionnan ta pa gradici nos Dios.
Su nomber ta Santo.