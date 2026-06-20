Motociclista seriamente herida den un accidente cu auto riba e Green Corridor

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e Green Corridor na altura di Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di testigonan cu riba e caminda banda drechi tabata tin un truck di chica pos cu kier a cambia pa bay banda robes pero na e banda robes tabata tin 2 auto tras di otro y e motociclista nan tras. Como cu e auto mas dilanti a nota e cambio cu e truck kier a haci a baha velocidad y e auto su tras tambe y motociclista no tabata tin e suerte pa para na tempo y a bay dal tras di e Hyundai Grand i10. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima cu aunke e tabata tin helm bisti a haya poco sla na cabes pero su pia a keda kibra na 2 of 3 parti. Polis di trafico hunto cu e investigadornan tecnico y forensyco a presenta pa investiga locual a sosode.