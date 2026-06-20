Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di e Veld di Brittania, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda un dama chauffeur di un Mazda Demio a hala na banda robes dal e auto contrario y a sigui core bay manera nada a pasa. Un chauffeur bayendo pabao cu a nota kiko a pasa a bira bay tras di e dama y a para su dilanti. Debi na e impacto e chauffeur di e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio mes.
Dama chauffeur kier a core bay despues di a dal semi-frontal riba otro auto na Piedra Plat
Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di e Veld di Brittania, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda un dama chauffeur di un Mazda Demio a hala na banda robes dal e auto contrario y a sigui core bay manera nada a pasa. Un chauffeur bayendo pabao cu a nota kiko a pasa a bira bay tras di e dama y a para su dilanti. Debi na e impacto e chauffeur di e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio mes.