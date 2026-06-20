Chauffeur cu no por a atende auto di speed mucho bon a bay dal tras di otro auto na Palm Beach

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di Palm Beach Plaza, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un accidente unda e chauffeur di un no por a atende auto di speed mucho bon y pa colmo ta stuur cu alof bisti y na lugar di primi brake a primi trot y a bay dal tras di e Ford Ecosport. Debi na e impacto e chauffeur di e Suzuki a bay dal su cabes na e windshield y a resulta herida. Na yegada di e ambulans e chauffeur di e Suzuki a nenga di bay cu ambulans.

