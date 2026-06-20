Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu un baby herida na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Chevrolet Groove cu a bay subi door di e solo den atras na su bista a stroba mirada di e caminda y no a logra mira e Kia Cerato biniendo nort y a sali bay dal e Kia Cerato. Debi na e impacto e baby den e Cerato tabata yora y a pensa cu e lo a dal su cabes. Na yegada di e ambulans a atende e baby na e sitio mes.
Dama chauffeur no a logra wak e auto cu e solo su tras y a causa un accident na Sero Patrishi
Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu un baby herida na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Chevrolet Groove cu a bay subi door di e solo den atras na su bista a stroba mirada di e caminda y no a logra mira e Kia Cerato biniendo nort y a sali bay dal e Kia Cerato. Debi na e impacto e baby den e Cerato tabata yora y a pensa cu e lo a dal su cabes. Na yegada di e ambulans a atende e baby na e sitio mes.