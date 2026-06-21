[VIDEO] Dama chauffeur a perde control y kentel yegando rotonde Cumana for di Wayaca

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente dilanti CMart den E.J. “Watty” Vos Blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Como cu e auto a keda den kentel a pidi pa bombero tambe. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama a dal na e acera banda robes perde control bay man drechi dal riba baranca y keda den banda. Algun persona cu a yega cerca a haya ta bon pa pone e auto riba su 4 wielnan, e acto aki a genera mas dolor pa e dama cu ainda ta den e vehiculo. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Na yegada di bombero a bay desconecta e bateria di e auto pa evita candela ya cu gasolin a keda basha for di e auto.