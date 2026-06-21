Reflexion Diadomingo 21 Juni 2026.

Nos ta cuminsa un dia hopi importante, den bida di nos Tatanan.
Prome cu tur cos nos ta gradici nos bon Dios pa otro dia mas den nos bida.
Pa nos por hala rosea y gosa di hopi cos bunita.
Nos kier a manda un caluroso pabien na tur nos tatanan, pa nan parti hopi importante den educación di nan yuinan.
Hunto cu e mama nan tin un tarea hopi importante mes pa un bon desaroyo di nan famia.
Nos kier mustra cu ta hopi importante pa un famia ta bunita hunto den union.
Pesey nos ta dedica un oracion pa nos Tatanan.
Mi Señor y mi Dios, por fabor jenami cu bo presencia, ilumina mi bida, y e bida di e personanan cu mi ta stima, por fabor hibanan na e bon caminda, libranan di tur envidia, libranan di tur enfermedad, di enemigonan cu mal intencion, proteha mi famia den nomber di Hesu Cristo, Amen.
Nos mester busca reino di Dios, y busca pa hasi su boluntad prome, y nos lo hanja lo sobra di ñapa.
Nos mester hasi boluntad di Dios y sigui su leynan.
No preocupa cu cosnan mundano, interes di mundo cu ta jena nos hendenan.
Ban entrega nos mes completamente na nos Señor.
Dios a sinja nos lo sigiente : PURBA MI PA BO WAK CON BON MI TA.
Danki Tata, nos ta jamabo danki den nomber di Hesus.