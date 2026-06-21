Ciclista no a para duna preferencia y auto a dal e na Bushiri

Diadoming mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bushiri pariba di Office Systems, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un ciclista di edad saliendo for di Bushiri Residences no a duna preferencia na un pick-up di pariba y a yega subi e caminda y e pick-up a purba desvia y brake pero no a logra para y a slip riba e santo y a dal e ciclista. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

