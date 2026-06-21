Diadomingo mainta a drenta informe di cu un cacho riba caya a ataka y morde un peaton canando na Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e peaton tabata canando y e cacho a core bay riba dje y atake cu mordi. Mientras tabata sperando riba ambulans a haya un lift den auto particular pa Centro Medico.
Cacho riba caya a morde peaton na Sabana Blanco lague herida
Diadomingo mainta a drenta informe di cu un cacho riba caya a ataka y morde un peaton canando na Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e peaton tabata canando y e cacho a core bay riba dje y atake cu mordi. Mientras tabata sperando riba ambulans a haya un lift den auto particular pa Centro Medico.