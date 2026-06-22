[VIDEO] Chauffeur burachi deteni despues di un accidente y un pasahero den e otro auto herida!

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio, Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Hyundai Accent no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Pick-up Nissan Frontier. Polis a nota cu e chauffeur di e Accent ta bao influencia y un pasahero den e Nissan Frontier ta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes mientras polis a detene e chauffeur burachi cu a ocasiona e accidente .