Reflexion Dialuna 22 Juni 2026.

Dialuna dia nobo, siman nobo, intencionnan nobo.
Cu un bunita fin di siman tras di lomba, cu nos tatanan celebrando nan día.
Hopi famia den bunita union sea ta celebra na cas, otro ta come hunto den restaurant, tambe cu fiestanan den lugarnan publico.
Ta hopi bunita mira tanto famianan den union ta celebra.
Nos mester respeta y elogia nos grandinan, pa mustra nan nos gratitud pa loke nan a hasi pa nos.
Pa nos exito den bida, nos mester sigui ejempel di nos grandinan, cu e poco cu nan tabata tin a logra laga nos cu tereno y cas y hasta placa bou colchón.
Dios ta nos Tata, y nos ta su yuinan, homber y muher según palabra di Señor.
Un pareha tin e tarea hopi bunita pa educa y forma nan yuinan, pa nan bira homber y muhernan formal den nos comunidad.
Ser tata no ta un tarea fácil awendia princalmente den e mundo moderno aki.
Un media cu por ta hopi educativo, pero hopi peligroso tambe pa e muchanan si no tin control .
Cuerpo policial su logo ta puntra mayornan bo sa na unda y cu kende bo yui ta awo ki ?
E mucha tin biaha ta rabia cu su mamá, paso e mama no kier pa nan bai den mal caminda.