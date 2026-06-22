Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na salida di e pompstation na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un turista cu auto di huur cu a malcalcula e velocidad y distancia y a sali subi caminda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Turista cu auto di huur no a para duna preferencia na e salida di e pompstation na Tanki Leendert y a causa un accidente!
Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na salida di e pompstation na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un turista cu auto di huur cu a malcalcula e velocidad y distancia y a sali subi caminda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.