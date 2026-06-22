Dialuna mainta a drenta informe di un caso di matrato na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e jovencita tin 7 luna na estado y a ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes y den deliberacion cu su dokter no tabata necesario pa hib’e hospital.
Jovencita shete luna na estado maltrata y manda riba vloer na Piedra Plat
Dialuna mainta a drenta informe di un caso di matrato na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e jovencita tin 7 luna na estado y a ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes y den deliberacion cu su dokter no tabata necesario pa hib’e hospital.