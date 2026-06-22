Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta muda paun otro localidad y ta brinda servicio di Tienda Legal Laboral den bario.

ORANJESTAD – Departamento di Labor y Investigacion(DAO) ta informa publico en general, specialmentetrahadonan y dunadonan di trabou, tocante cambionan importante den e mudansa di su oficinanan y e distribucion di su seccionnan den diferente districto di Aruba. Cu e pasonan aki, DAO ta sigui modernisa su servicio pa ta mas eficiente y accesibel.

Mudansa di seccion di Gerencia, Administracion, Manehoy Investigacion

Entrante dialuna 6 di juli 2026, e seccionnan di Gerencia, Maneho, Administracion y Investigacion di DAO lo opera temporalmente for di un localidad nobo. E oficinanan aki lo ta situa den e edificio di Departamento di Progreso Laboral (DPL) situa na Engelandstraat 33, Oranjestad, Aruba.

Number di contacto ta 521 5555 y por e-mail DAO na: directiearbeid@aruba.gov.aw .

Mudansa di seccion di Conflicto y Retiro

Desde 1 di mei 2026, e seccion di Conflicto y Retiro a drentaden e proyecto piloto innovativo yama ‘Tienda Legal Laboral’ (TLL) cu ta enfoca riba prevencion y conseho laboral. Pa tamas cerca di e ciudadano den bario, e personal di TLL taofrece su serviconan y intake actualmente na dos localidad strategico cu ta na MFA Savaneta (Savaneta 121-F) y MFA Paradera (Paradera 145-C).

Numbernan di contacto ta 5932107 (Sav) y 5938549 (Par).

Tambe por comunica cu ‘Tienda’ via e-mail na: dao.tll@aruba.gov.aw .

Mudansa di Seccion di Inspeccion Laboral

Banda di esaki, DAO ta informa cu su seccion di Inspeccion Laboral entrante 1 di juni 2026 tambe a muda di localidad. Ta importante pa menciona cu e seccion di Inspeccion laboralNO ta habri pa publico general. Pa tur asunto relaciona cuinspeccion laboral/kehonan laboral, por tuma contacto via e canalnan di DAO y di Tienda Legal Laboral.

Subi nos website www.daoaruba.com pa mas informacion.

Tambe por sigui nos riba e medionan social Facebook y Instagram.

Nos ta recorda tur cliente cu pa tur asunto relata cu nos Leynan Laboral por acudi na e localidadnan di Tienda Legal Laboral (MFA Savaneta y MFA Paradera) pa e informacion y asistencia necesario.