Un dia di hopi ambiente y celebracion di Deporte cu nos hobennan IBiSA Kids Run & Olympic Day Celebration 2026 un exito rotundo  

Diasabra mainta trempan den Stadion Guillermo Prospero Trinidad y Entertainment Center a celebra e “IBiSA Kids Run & Olympic Day Celebration 2026”. E evento aki ta celebra e “International Olympic Day”, cu ta dia 23 di juni y unda rond di mundo tur pais ta organisa diferente actividadnan pa celebra e momento special aki. Den e caso di Comite Olimpico Arubano (COA) a organisa un evento deportivo conhunto cu IBiSA y Aruba Bank, unda tin un careda pa mucha di tur edad y un area di actividadnan pa por celebra e dia Olimpico despues di e careda.
E evento a conta cu participacion di mas di 750 hoben cu a participa den e careda, ademas di mira un gran cantidad di atletanan di TEAMARU presente pa comparti y disfruta di e dia special cu pueblo presente. COA ta gradici IBiSA y Aruba Bank pa un bes mas colabora y yuda organisa e celebracion aki unda ta comparti e amor pa deporte.
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#COA #ARUBA #OLYMPICDAY #TEAMARU