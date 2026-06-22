Comite Olimpico Arubano cu Asamblea General pa Relato Anual 2025

Algun siman atras Comite Olimpico Arubano (COA) a tene un Asamblea General unda a trata e relato anual di 2025. E relato aki a conta cu e relato di actividad unda ta describi tur cos cu a tuma luga durante e aña den tur area di trabou y e relato financiero, unda ta mustra e maneho financiero y con esaki a wordo ehecuta. Na final di asamblea a conta cu un aprobacion unanimo di tur 21 federacion miembro presente.
Den e entrevista aki e Directornan di COA cu ta maneha e diferente areanan ta elabora riba cada aspecto cu a resalta durante 2025 y ta conta un poco riba con esaki a continua pa e aña aki.