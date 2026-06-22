DCA ta comparti recursonan educativo pa Fiesta San Juan – Dera Gay 2026  

Den cuadro di su compromiso cu preservacion y promocion di nos Herencia Cultural Inmaterial, Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta pone na disposicion di scolnan y comunidad diferente recurso educativo relaciona cu Fiesta San Juan – Dera Gay 2026.

E recursonan aki ta busca fortalece e conocemento y apreciacion di uno di nos tradicionnan cultural mas bibo, stimulando su transmision na generacionnan presente y futuro.

Entre e recursonan disponibel tin:

Informacion general tocante Fiesta San Juan – Dera Gay 2026;

• Episodionan special di Bentana Cultural dedica na e tradicion;

• Material audiovisual educativo pa uso den scolnan y comunidad.

Ademas, DCA ta anuncia e siguiente iniciativanan den cuadro di Proyecto San Juan – Dera Gay 2026:

Programanan special na Tele Aruba dia 24 di juni, di 9:00 a.m. te 11:00 a.m.;

• Distribucion di material audiovisual educativo;

• Lanzamento di e App Casita Cultural.

Tur recurso por wordo haya via e website di DCA na www.cultura.aw y via e canal oficial di YouTube Departamento di Cultura Aruba (DCA).

Ademas Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad pa celebra nos herencia cultural, nos tradicion, nos cultura, e Fiesta di San Juan den Barionan.

Pa mas informacion, por contacta DCA na tel. 582-2185, via e-mail info@cultura.aw of bishita www.cultura.aw.

Departamento di Cultura Aruba (DCA)