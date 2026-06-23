[VIDEO] Chauffeur di un Nissan Note a desvia na man robes pa un auto cu a bira su dilanti y a bay dal frontal riba trafico contrario

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto a bira dilanti un Nissan Note cual a pone e chauffeur di e Note kita na man robes y a bay dal frontal riba un Honda Fit di direccion contrario. Debi na e fuerte impacto frontal tanto e chauffeur y e ocupante di e Fit a resulta herida. Na yegada di e prome ambulans a atende e 2 victimanan mientras a transporta e chauffeur pa hospital y e pasahero a ser atendi door di e segundo ambulans na e sitio mes.