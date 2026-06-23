Reflexion Diamars 23 Juni 2026.

Un bunita siman den luna di Juni, y nos tur cu hopi energia y bon intencion pa hasi nos dia y siman lo mas exitoso cu por.
Pa logra esaki di mes nos mester nos bon Dios y nos kier gradici nos bon Dios pa esaki tambe.
Nos ta cumpli tur dia cabalmente cu tur ley di Dios, y nos ta stima y juda nos prohimo manera Tata ta pidi nos.
Nos a jega casi final di e prome mitar anja caba y ta sigui tur cos ta sigui.
E luna di vakantie school ta casi drenta y di awo mester cuminsa planja kiko lo hasi cu nos juinan.
Otro ta sigui exterior pa studia mientras mayoria ta studia na Aruba mes, cu tin universidad riba bon nivel y localidadnan cu opleiding den tur ramo riba bon nivel tambe.
Tambe tin mayornan ta bai Union Europeo, Merca, Sur y Centro America, pa pasa vakantie.
Otro ta hasi uso di ofertanan cu hotelnan tin pa local nan.
Tin ta opta pa vakantie huizen den boca criollo.
Di tur manera ta bon escohi pa biaha of duna nos studiantenan un bon vakantie.
E ta laga e hobennan relaha hopi bon y e ta duna e hobennan un experencia pa por traha un spreek beurt of un verslag hopi mas miho, paso e hoben a pasa den loke a pasa y tabata tin pa mira.
Nos ta den temporada di Mundial y sigur ta un bon regalo pa bai wak un of mas wega di Mundial di fútbol.