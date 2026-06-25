DEBUT DI CASHERO HILLS E WEEKEND AKI!

Kudawecha/Calabas – Shonnan amante di bon domino estilo “wild west”, e fin di siman aki, diasabra 27 di juni, cuminsando pa 8’or di anochi, e palacio di pega piedra aya net n’e grens entre Kudawecha y Calabas, esta e mundialmente famoso Domino Square Garden, lo estrena otro ekipo nobo cu lo challenge e mas grandinan den bush league! Ta trata aki di Cashero Hills, un ekipo cu ya a sa di pone su stempel den e torneo amistoso na Centro di Bario Noord.

Nan a challenge nada menos cu Team Snor, un dje teamnan di mas duro cu tin “pound for pound”! E filosofia di Cashero Hills ta cu si ta di hoga, pakico no hoga den hundo di biaha! Nada di fula tera, nan ta bay p’e di biaha ya c’un victoria ta pone nan den status legendario right away! Team Snor claro ta mas cu cla pa midi forsa cu e trabuconan nobo aki den e campo traicionero di domino bush league, caminda esun cu net a caba di hari cu bo y bebe bo cerbes na bar por t’e mesun cu ta horca bo dobel seis sin hik!

Pues shonnan, bini uno bini tur diasabra awor 27 di juni, cuminsando pa 8’or di anochi n’e unico y legendario Domino Square Garden pa presencia e bataya inaugural di Cashero Hills contra Team Snor. Manera ta di custumber, entrada ta completamente gratis pa pueblo en general y e pasapalonan durante halftime ta totalmente por nada! Yegaaa!