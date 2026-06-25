Aruba Amateur Weightlifting Association ta reuni cu COA pa comparti noticia positivo  

Siman pasa a tene un reunion na Comite Olimpico Arubano (COA) unda cu a sinta cu e federacion di hisamento di peso, Aruba Amateur Weightlifting Association (AAWA). E reunion aki a sirbi como un momento pa presenta una bes mas e atleta Aurora (Rory) van Ulft, cu algun aña pasa a bishita COA pa asina comparti e hecho cu e lo competi bou di e bandera di Aruba, danki na e pasaporte di Reino Hulandes cu e tin, apesar di ta un residente di Canada. Rory tin e pasaporte Hulandes danki na su tata cu ta bin di famia di Hulanda. E famia ta bishita Aruba hopi regularmente como e ta na luga favorita di pasa nan vacacionnan y a cay stima cu nos dushi isla.

Awo cu Rory tin e edad minimo pa por participa na evento oficial di e federacion internacional di hisamento di peso, “International Weightlifting Federation” (IWF), e ta cla pa participa bou di nos bandera na diferente campeonatonan regional y internacional, claramente cu bista pa por ta parti di TEAMARU como miembro di delegacion cu por participa na Weganan dentro di e Ciclo Olimpico. Rory ta bon conoci rond di mundo a traves di rednan social, unda e ta desplega su talento regularmente, logrando resultadonan di nivel mundial.