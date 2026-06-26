“ Letra y Consenshi: Balor Humano di un pueblo” Un invitacion pa reflexiona riba historia di sclavitud na Aruba y su legado den nos sociedad

ORANJESTAD, 25 di juni 2026: Aruba National Committee Memory of the World di
UNESCO, Biblioteca Nacional Aruba (BNA), Archivo Nacional Aruba (ANA), Amigonan di
Archivo (ADA) y Herdenkingscomité Slavernijverleden ta invita comunidad Arubano pa asisti
na apertura oficial di e exposicion “Letra y Consenshi: Balor Humano di un Pueblo”, cu lo
tuma luga riba diamars, 30 di juni 2026, di 7:00 p.m. pa 9:00 p.m. na Biblioteca Nacional
Aruba, sucursal San Nicolas.
E exposicion ta ofrece un oportunidad unico pa reflexiona riba historia di sclavitud na
Aruba y e influencia profundo cu e periodo aki tin riba formacion di nos sociedad. Basa riba e
documentonan original conserva den coleccion di Biblioteca Nacional Aruba y Archivo Nacional
Aruba, e muestra ta ilumina historia humano cu pa hopi tempo a keda poco conoci den nos
memoria colectivo.
Un elemento central di e exposicion ta un carta den coleccion Arubiana-Caribiana di
BNA. Hunto cu e documentonan notarial y administrativo conserva na BNA y ANA, e
documento aki a contribui na e reconocemento internacional otorga recientemente den cuadro di
e programa Memory of the World (Memoria di Mundo) di UNESCO. E documentonan ta
brinda evidencia historico importante cu ta yuda reconstrui un parti esencial di nos historia
comparti y ofrece un bista mas amplio riba e realidad di Aruba den siglo 19.
A traves di documento autentico y relato historico, bishitante lo conoce mas tocante e
experiencia di e personanan cu a biba bou di e sistema di sclavitud, pero tambe tocante
resistencia, dignidad, solidaridad y e buskeda constante pa libertad y husticia. E exposicion ta
destaca con e balornan humano manera igualdad, fraternidad y respet mutuo a contribui na e
desaroyo gradual di e identidad Arubano.
Mas cu un exposicion historico, “Letra y Consenshi” ta invita na dialogo y
conscientisacion tocante importancia di derecho humano, inclusion y memoria colectivo. E
documentonan presenta den e exposicion ta recorda nos cu libertad y dignidad humano no ta algo
cu por wordo considera garantisa, sino e balornan cu cada generacion mester aprecia, proteha y
fortalece.
Na un momento unda UNESCO y diferente institucion internacional ta enfatisa e
importancia di preserva herencia documental como fundamento di memoria y identidad, e
exposicion aki ta demostra e balor di archivo y biblioteca como e guardianan di nos historia
comparti.
Ta invita studiante, docente, investigado, lider comunitario y publico en general pa
participa na e apertura oficial y descubri e bosnan di pasado cu ainda tin hopi pa conta nos
tocante Aruba di awe.
Conoce nos pasado, aprecia nos herencia y contribui na un futuro basa riba
comprension, respet y dignidad humano.