Reflexion Diabierna 26 Juni 2026.

Nos ta lanta tempran awe mainta y cuminsa gradici nos bon Dios pa un otro dia cu mester bira hopi bunita den nos bida.
E ta un fin di siman, locual ta hasie bira mas interessante ainda.
Un fin di siman bon meresi, despues di dianan duro di trabou y weganan di fútbol cu ta pone hopi hende kibra cabes.
Dios ta nos refugio, nos forsa y yudansa, y semper presente ora nos ta den nesecidad.
Semper ta bon pa nos ta rondona di hendenan di pas y amor.
Nos bida nos por bibe mihor ora nos ta confortabel y felis.
Semper ta miho hala for di esnan cu ta gusta problema.
Esunnan cu no tin respet pa otro.
Bo pas y bo trankilidad ta bal hopi mes den bo bida.
Si nos wak cada dia cuanto calamidad tin rond mundo, temblor, mal tempo cu biento fuerte, calor insoportabel, tin pais cu 35 grado y te hasta 40 grado caba, ta keda nos nada otro pa keda trankil y buska un lugar sigur pa bo ta.
Cambionan stranjo den mundo, cu ningun hende por premira ni evita.
Nos mes por evita cierto cos cu por pasa y laga sobra den man di nos bon Dios.
Biba felis cu famia y tene bo mes na leynan di Dios.
Wak bon pa bo famia pa nan tambe por ta sigur.
Tur hunto y hopi felis y contento cu otro.
Bida ta dushi, ta e ser humano tin biaha ta cambia cos.