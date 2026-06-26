Dikshonario hurídiko – Juridisch woordenboek Hulandes – Papiamentu Un adkisicion importante pa sector huridicodi Aruba tambe

Despues di basta aña di trabou intenso y minucioso Prof. Mr. Lodewijk Rogier, Prof.dr. Ronald Severing, Mr. dr. Annemarie Marchena-Slot, Drs. Ithel Brute y Manuel Maduro di Universidad di Corsou por a ofrece na publico di Corsou, Boneiro y Aruba un diccionario cu hopi hende cu ta traha den sector huridico tabata anhela pa basta tempo.
Ta trata di Dikshonario hurídiko / Juridisch woordenboek:Hulandes – Papiamentu.
E diccionario bilingual aki tin un coleccion di mas cu 2.500 entrada di concepto huridico basico
na Hulandes y Papiamento cu nan descripcion corespondiente. E diccionario pues ta tanto splicativo, como traductivo.
E autornan a selecta e terminonan huridico cuidadosamente “a base di nan uzo den ley, hurisprudencia, ciencia huridico, mundo empresarial y comunidad”. Esey ta pone cu e diccionario aki ta un bon instrumento pa funcionario di corte y gobierno, polis, duanero, interprete, traductor, studiante di ley, profesional huridico en general y prensa.
E diccionario aki ta cumpli cu un demanda grandi y ta contribui na un uzo mas uniforme di terminologia huridico.
Esaki por ta un paso importante cu por conduci na un cambio significativo den e Ley di Oficialisacion di Idioma di 2003 (Landsverordening Officiële Talen di 2003) cu ta exclui Papiamento como idioma di ley na Aruba y cu ta permiti solamente Hulandes como idioma di ley.
E diccionario aki ta skirbi den e ortografia fonologico di Corsou y Boneiro, pero facilmente un persona na Aruba cu ta uza e ortografia etimologico di Aruba por les’e y adapta e ortografia.
Remarcabel tabata e anochi aki cu no tabatin ningun representante di Facultad Huridico di Universidad di Aruba, ni di Corte presente. Algun interprete di Corte si a duna acto di presencia.
E diccionario huridico aki ta di calidad halto y ta aporta sigur na bon uzo di Papiamento den sala di Corte y den publicacion relaciona cu husticia na Papiamento.
Pabien na e autornan. Nan merece un elogio grandi.
Joyce L. Pereira
Fundacion Lanta Papiamento (FLP)