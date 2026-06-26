Grupo di dirigente deportivo ta exitosamente termina e curso di Sports Administration Course  

Despues di 6 les total unda a trata diferente tema manera introduccion na Olimpismo, Structura y Organisacion Deportivo y e Rol di Presidente, a conclui e prome modulo di e curso di “Sports Administration Course”(SAC). Un total di 38 di persona a logra termina e curso aki exitosamente, cu ta mustra cu tin un grupo grandi di dirigentenan deportivo cu ta desea di tin mas conocemento pa asina por eleva e nivel di maneho dentro nan organisacion.

Na final di e ultimo les aki a haci entrega oficial di e certificado, cu ta otorga den nomber di no solamente Comite Olimpico Arubano (COA), si no tambe di Solidaridad Olimpico, cu ta esun cu ta haci e les aki posibel a traves di e recursonan cu ta wordo duna pa por haci e curso aki posibel. Despues di a entrega tur cursista cu nan certificado, a tuma un momento pa asina gradici Sr. Dave Martinus, cu a duna 3 di e tayernan cu a trata e rol di presidente, ademas di ta parti di diferente curso cu COA ta duna durante e ultimo añanan. Dave ta ricibi algun obsekio special, manera un shoco cu ta e simbolo di inteligencia, como e aprecio pa Dave so boluntad di kier comparti su conocemento cu nos dirigentenan deportivo.