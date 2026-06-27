Reflexion Diasabra 27 Juni 2026.

Un felis dia nobo y cu hopi bendicion nos ta super contento cu nos ta habri wowo y lanta gosa tur cos bunita cu nos bon Dios ta regala nos.
Nos na nos turno cu hopi alegria ta gradici nos bon Dios pa tur cos.
Awe ta un dia pa relaha y hasi di nos dia lo maximo pa nos por disfruta den bida.
Dios ta yena nos curason cu gracia y amor, y nos na nos turno ta pasa esaki pa nos prohimo.
E enfermonan ta acudi na Hesus, cu hopi confiansa y aki esunan cu ta kere den Dje ta hanja cura mesora.
No tin sufrimento asosia cu Dios, ta hende mes ta hinka su mes cu malesanan.
Hopi ta pensa cu pasobra Dios ta rabia cosnan ta pasa, pero cada ken mester sa kiko pa e hasi cu su bida.
Tene confiansa den Dios, na prome luga, y no perde fe.
Sigui cu e amor pa Dios y cu bo fe bo lo ta cura.